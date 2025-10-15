Attualità

Quattro milioni dalla Regione per i Comuni alluvionati: sostegno urgente alle emergenze locali

di R.S.

54 sec

Approvato all’unanimità il disegno di legge 80, che prevede un’anticipazione di cassa per coprire interventi urgenti e spese straordinarie già sostenute

Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato all’unanimità il disegno di legge 80, che prevede un’anticipazione di cassa di 4 milioni di euro a favore dei Comuni colpiti dall’alluvione di settembre 2025, con l'obiettivo di coprire interventi urgenti e spese straordinarie già sostenute.

Secondo il consigliere Angelo Vaccarezza (FI), il provvedimento conferma la solidità del bilancio regionale e dimostra attenzione concreta al territorio. Il ddl include anche 2 milioni per Arte Savona, destinati a manutenzione e riqualificazione dell’edilizia popolare.

Per Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria), si tratta di un atto tempestivo e fondamentale per aiutare soprattutto i piccoli comuni, spesso privi di fondi e possibilità di accendere mutui.

Il dem Roberto Arboscello sottolinea l’urgenza della misura per i Comuni della Valbormida, costretti a sostenere spese immediate per il ripristino di infrastrutture. Le risorse anticipate dovranno essere restituite entro il 31 dicembre, una volta arrivati i fondi nazionali.

Tutti i consiglieri evidenziano il valore dell’intervento nel supportare i territori più fragili e colpiti, consentendo loro di ripartire senza attendere la burocrazia statale.

