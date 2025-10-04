Quattro borse di studio dalla Fondazione Carige per studenti palestinesi in difficoltà
di Redazione
La Fondazione Carige ha stanziato 50mila euro per istituire quattro borse di studio destinate a giovani studenti palestinesi in difficoltà, offrendo loro la possibilità di proseguire gli studi in un momento particolarmente complesso dal punto di vista umanitario e sociale.
Il progetto nasce dalla volontà di sostenere il diritto all’istruzione, oggi più che mai a rischio per tanti giovani in aree di crisi. Con questa iniziativa, la Fondazione Carige riafferma il proprio impegno sul piano educativo e sociale, guardando anche oltre i confini del territorio ligure.
Le borse di studio andranno a coprire spese di iscrizione, materiale didattico, vitto e alloggio, contribuendo a creare un percorso di autonomia e speranza per studenti meritevoli ma privi dei mezzi necessari per proseguire gli studi.
