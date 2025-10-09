Quanto pesa la spesa? In Liguria si spende di più, ma si compra di meno
di Anna Li Vigni
Un viaggio per rispondere a una domanda semplice quanto urgente: come stanno cambiando le nostre abitudini alimentari e di consumo?
Il carrello si alleggerisce, ma lo scontrino continua a salire. In un momento in cui il costo della vita mette a dura prova famiglie e consumatori, abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo davvero.
Ne abbiamo parlato con Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria, con lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin, e con Stefano Salvetti, presidente regionale di Adiconsum.
E non ci siamo fermati qui: siamo andati anche tra i banchi del mercato comunale di piazza Scio di Genova, per ascoltare dal vivo voci e impressioni di chi ogni giorno fa i conti con il costo della spesa.
