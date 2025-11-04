Cultura

Quando il destino suona a quattro archi: a Telenord la storia delle Alter Echo, nate grazie all’amore (e agli ex mariti)

di Carlotta Nicoletti

Un quartetto d’archi tutto al femminile che unisce talento, ironia e profonda intesa musicale

Cavalleria Rusticana

Le Alter Echo nascono da un intreccio di passioni, amicizie e… ex mariti. Un quartetto d’archi tutto al femminile che unisce talento, ironia e profonda intesa musicale. In studio con Carlotta Nicoletti, si raccontano Marta Taddei (1º violino), Noemi Kamaras (2º violino), Roberta Ardito (viola) e Rachele Rebaudengo (violoncello).

