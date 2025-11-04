Quando il destino suona a quattro archi: a Telenord la storia delle Alter Echo, nate grazie all’amore (e agli ex mariti)
di Carlotta Nicoletti
Un quartetto d’archi tutto al femminile che unisce talento, ironia e profonda intesa musicale
Le Alter Echo nascono da un intreccio di passioni, amicizie e… ex mariti. Un quartetto d’archi tutto al femminile che unisce talento, ironia e profonda intesa musicale. In studio con Carlotta Nicoletti, si raccontano Marta Taddei (1º violino), Noemi Kamaras (2º violino), Roberta Ardito (viola) e Rachele Rebaudengo (violoncello).
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Carlo Felice, da buco nero a simbolo di rinascita: a Telenord la storia del teatro lirico genovese
03/11/2025
di Paolo Zerbini
“Stringi la mano a Gigio”: Gianluca Messineo presenta il suo libro a Telenord
01/11/2025
di Anna Li Vigni - Carlotta Nicoletti
Letteratura: addio a Francesca Duranti, scrittrice genovese che raccontò il disincanto della borghesia
01/11/2025
di Stefano Rissetto
Genova a passo di danza: a Telenord Matteo Addino, protagonista di 'Ballando con le stelle'
30/10/2025
di Anna Li Vigni - Roberto Rasia