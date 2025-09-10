"Quando gli alberi parlano": il primo romanzo di Donatella Alfonso
di Anna Li Vigni
La scrittrice: "Scrivere è il mestiere più bello del mondo. Tutti dovremmo farlo"
Quando gli alberi parlano di Donatella Alfonso, il suo primo romanzo, pubblicato nel 2025 da Castelvecchi.
Il primo romanzo - Dopo anni trascorsi a raccontare la verità con rigore giornalistico, Donatella Alfonso cambia rotta e si immerge nel mondo della narrativa con Quando gli alberi parlano. Conosciuta per i suoi saggi sulla Resistenza, le controculture e le figure dimenticate della storia italiana, Alfonso compie un passo nuovo: lascia che la realtà si trasformi in racconto, che la memoria prenda forma di personaggio.
Non è un abbandono del passato, ma un'evoluzione. La storia vera continua a pulsare sotto la superficie, ma adesso è la voce dell’immaginazione a condurre il lettore. Con sensibilità e attenzione storica, Alfonso ci porta nella Liguria del ’44, tra le pieghe della guerra, dove una storia d'amore sfida i confini dell'identità e del dovere.
Dal documento alla narrazione, dall’analisi al sentimento: un cambio di rotta coraggioso, che conferma una cosa sola: le storie vere si possono raccontare anche con la voce della finzione, purché a guidarle sia sempre la verità interiore.
