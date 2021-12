Qualificazione Mondiali Qatar 2022: l'Italia pareggia con l'Irlanda e va ai playoff

di Maria Grazia Barile

A Belfast finisce 0-0, mentre la Svizzera batte 4-0 la Bulgaria e accede direttamente

Finisce 0-0 l'ultima partita del girone C dell'Italia a Belfast contro l'Irlanda del Nord e la qualificazione ai Mondiali in Qatar degli azzurri verrà decisa ai play off a fine marzo. Accede direttamente la Svizzera che batte 4-0 la Bulgaria.

Delusione cocente nel clan azzurro, il ct Mancini non ha rilasciato le consuete dichiarazione di fine partita sul campo ed è sceso subito negli spogliatoi. Poi ha spiegato: "Volevo parlare subito con la squadra, dobbiamo ritrovarci. Massima tranquillità fino a marzo poi ci giocheremo i playoff".

Ai playoff per Qatar2022 parteciperanno 12 nazionali: le 10 seconde dei 10 gruppi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione. Le 12 contendenti saranno divise in tre percorsi da quattro e formeranno di fatto tre mini tornei (sorteggio a Zurigo il 26 novembre). Chi vincerà il rispettivo torneo potrà accedere al Mondiale. Tutte le partite, semifinali il 24/25 marzo e finali il 28/29 marzo, si disputeranno in gara secca, dunque in caso di parità al 90’, supplementari ed eventualmente calci di rigore. L'Italia sarà testa di serie al sorteggio essendo una delle sei squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti nel girone, ma questo non renderà più semplice il cammino.