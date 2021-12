Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: Italia-Svizzera finisce 1-1, Jorginho fallisce un rigore

di Maria Grazia Barile

Roberto Mancini: "Sbagliato un rigore all'andata e uno al ritorno, primo tempo sofferto, nella ripresa è mancato il gol del vantaggio"

Finisce 1-1 la sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar fra Italia e Svizzera. Inizio e finale choc per gli azzurri, che sprecano al novantesimo minuto l'occasione di portare a casa i tre punti, fallendo un calcio di rigore con Jorginho. Ancora lui. l'Italia inizia sbagliando troppo, è contratta e permette alla Svizzera di passare in vantaggio grazie ad uno spunto in velocità di Noah Okafor. Su un lancio dalla difesa prende il tempo ad Acerbi, entra in area e serve Widmer che da ottima posizione trafigge Donnarumma. L'Italia accusa il colpo, e lo stesso Okafor quattro minuti dopo sfiora il raddoppio con un tiro a giro che lambisce il palo. Ma gli azzurri riescono a rimontare e pareggiano con un colpo di testa di Di Lorenzo, andando all'intervallo sull'1-1. Non il risultato migliore, ma sicuramente positivo per la piega che aveva preso l'incontro.

Nella ripresa l'Italia colleziona qualche occasione importante, meriterebbe di più, sino al rigore fallito nei minuti di recupero da chi già aveva sbagliato nella gara d'andata. A Basilea in avvio di ripresa, a Roma nel finale, è ancora Jorginho a non trasformare dal dischetto. Cose che succedono nel calcio. Appuntamento lunedì a Belfast con l'Irlanda del Nord, novanta minuti decisivi.