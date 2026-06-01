Ecosostenibilità

Puglia, 15mila quaderni nelle scuole per educare alla raccolta differenziata

di R.S.

43 sec

L'iniziativa coinvolge gli alunni delle classi quarta e quinta di 148 scuole distribuite in 32 Comuni pugliesi

Puglia, 15mila quaderni nelle scuole per educare alla raccolta differenziata
18 - SettimoLink

Promuovere tra i più giovani una maggiore attenzione alla raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti e alla lotta agli sprechi. È l'obiettivo di “La Puglia che fa la differenza!”, il progetto educativo promosso dalla Regione Puglia e realizzato da Antimedia.

L'iniziativa coinvolge gli alunni delle classi quarta e quinta di 148 scuole distribuite in 32 Comuni pugliesi, con la distribuzione di 15mila quaderni didattici dedicati ai temi dell'economia circolare e della corretta gestione dei rifiuti.

Attraverso fumetti, giochi e contenuti educativi, il progetto punta a sensibilizzare bambini e famiglie sull'importanza di comportamenti sostenibili, dal riuso dei materiali alla raccolta differenziata.

Finanziata nell'ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, l'iniziativa è disponibile anche in formato digitale e comprende un video con la partecipazione dell'attore pugliese Antonio Stornaiolo, testimonial del progetto.

L'obiettivo è contribuire a migliorare le performance ambientali del territorio partendo proprio dalle nuove generazioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2273 - Telenord.settimolink.it