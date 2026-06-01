Piacenza, studenti protagonisti della mobilità sostenibile con il progetto “Liberi di muoversi”

A Piacenza la sostenibilità passa dalle scuole. È stato presentato il Rapporto di sostenibilità 2026 della Rete dei Comuni Sostenibili, che vede il Comune emiliano tra le realtà più avanzate a livello nazionale e primo in Italia ad aver pubblicato il monitoraggio aggiornato.

Tra le esperienze più significative spicca il progetto “Liberi di muoversi”, coordinato dal Ceas Infoambiente Piacenza, che coinvolge centinaia di studenti in percorsi dedicati alla mobilità sostenibile.

L’iniziativa comprende pedibus, bike bus, educazione stradale, laboratori urbani e viaggi scolastici in bicicletta, con l’obiettivo di promuovere stili di vita più sostenibili e sicuri fin dall’età scolare. Tra le esperienze citate anche itinerari in bici e treno tra diverse città del Nord Italia e attività realizzate con il supporto della Polizia locale.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia educativa della rete INFEAS e ha già ricevuto riconoscimenti a livello regionale e nazionale per la qualità delle attività svolte.

L’obiettivo, sottolineano gli organizzatori, è rendere i giovani non solo destinatari ma protagonisti attivi del cambiamento verso una mobilità più sostenibile e consapevole.

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