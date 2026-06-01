Cina, a Shennongjia la Giornata del turismo montano punta su sostenibilità e cooperazione internazionale

In Cina centrale, la regione montuosa di Shennongjia, nello Hubei, è stata al centro delle celebrazioni per la Giornata internazionale del turismo montano 2026, con un forte accento sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale.

Gli eventi, organizzati il 1° giugno, hanno riunito rappresentanti istituzionali, operatori turistici ed esperti del settore per discutere modelli di crescita in grado di coniugare valorizzazione del patrimonio naturale e tutela ambientale. Al centro del dibattito la necessità di promuovere un turismo responsabile nelle aree montane, sempre più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici e alla pressione dei flussi turistici.

Shennongjia, area nota per la sua biodiversità e per l’alto valore paesaggistico, è considerata uno dei principali laboratori naturali cinesi per lo sviluppo di politiche di conservazione integrate con attività economiche sostenibili. In questo contesto, la cooperazione internazionale è stata indicata come uno degli strumenti chiave per condividere buone pratiche e rafforzare le strategie di tutela degli ecosistemi montani.

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di un approccio che unisca crescita economica, ricerca scientifica e protezione ambientale, puntando su infrastrutture turistiche a basso impatto e su una gestione più consapevole delle risorse naturali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Cina per lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile nelle aree interne del Paese, con l’obiettivo di trasformare le regioni montane in motori di sviluppo verde e di cooperazione globale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.