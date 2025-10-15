Puggioni a capo dell'Academy Sampdoria: "Ripartiamo da identità e territorio, i nostri valori"
di steris
Il suo obiettivo è chiaro: valorizzare i talenti locali, rafforzare il legame con la città e formare uomini prima ancora che calciatori
Christian Puggioni torna a casa. L’ex portiere blucerchiato, cresciuto proprio nel settore giovanile della Sampdoria e protagonista di una lunga carriera in Serie A, è stato nominato nuovo responsabile dell'Academy, il vivaio doriano.
Con grande entusiasmo, in un'intervista ai media ufficiali, Puggioni rilancia le basi del progetto: «Dobbiamo ripartire dai nostri valori: identità, territorio, appartenenza. La Samp deve tornare a essere un punto di riferimento per i giovani, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano».
Il suo obiettivo è chiaro: valorizzare i talenti locali, rafforzare il legame con la città e formare uomini prima ancora che calciatori. Una nuova sfida per il portiere dal cuore blucerchiato.
