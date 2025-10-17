Pucci Cochis, icona della musica genovese a Scignoria!: l'intervista di Mike fC
di Gilberto Volpara
Fonico dello Studio G nel quale hanno registrato I Trilli, Franca Lai, Piero Parodi e tanti altri si racconta a Scignoria!. E' Pucci Cochis, un'icona della musica genovese. Le sue riflessioni sull'attualità in questo video dalla spiaggia di Boccadasse con un originale confronto tra l'oggi e l'immagine dell'altro ieri (vedi foto)...
pucci cochis scignoria!
