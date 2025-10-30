“Psiche sotto assedio”: convegno sul trauma collettivo con Samah Jabr a Genova

Venerdì 31 ottobre, l’Istituto Nautico San Giorgio ospiterà un convegno sul trauma collettivo, in continuità con le iniziative della Giornata nazionale della Psicologia, celebrata lo scorso 10 ottobre con il tema “Psicologia è Pace”. L’evento, rivolto agli iscritti agli ordini degli psicologi e delle professioni sanitarie, punta a sensibilizzare sul dramma vissuto dalla popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania.





Dalle 8:30 alle 13, nell’auditorium alla Calata Darsena, si terranno gli interventi della dottoressa Samah Jabr, psichiatra e psicoterapeuta ex capo dell’unità di salute mentale del Ministero della Salute palestinese, che parlerà del trauma coloniale e del ruolo dei professionisti della salute mentale. Seguirà Damiano Rizzi, psicologo e psicoterapeuta, che analizzerà il trauma continuo della popolazione palestinese e le possibili risposte cliniche.





L’incontro prevede anche contributi del gruppo di lavoro di etnopsicologie dell’Ordine degli Psicologi della Liguria e un dibattito finale con il pubblico.





"L’obiettivo di questo evento formativo – spiega Claretta Femia, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria – è comprendere come il trauma collettivo possa essere affrontato dalla psicologia senza patologizzare esperienze legate a contesti storici e culturali complessi, offrendo una riflessione sul ruolo degli psicologi in una società segnata da disuguaglianze e memorie collettive rimosse".

