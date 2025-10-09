Pruzzo: "Dopo la sosta per il Genoa inizia il campionato di A2, ma la squadra deve alzare l'intensità"

"Per il Genoa dopo la sosta inizierà una specie di campionato di serie A2, l'importante però è che la squadra alzi il livello di intensità perché sia a Napoli nel secondo che in altre circostanze ho visto la squadra troppo sotto ritmo rispetto alle concorrenti".

Lo ha detto Roberto Pruzzo a We Are Genoa, in onda su Telenord. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

