Pruzzo: “De Rossi è il leader del Genoa, incredibile non avere ancora vinto a Marassi con 30.000 tifosi”    

Durante “We are Genoa”, Roberto Pruzzo ha elogiato il tecnico rossoblu Daniele De Rossi: “Col Cagliari ho visto una squadra coraggiosa. Non a caso sono arrivati tre gol importanti, due peraltro belli. Credo che Daniele stia lavorando bene. In assenza di leader tra i rossoblu, il riferimento è lui, il mister. Sono fiducioso”. Sabato al Ferraris arriva il Verona in crisi, ma Pruzzo non si fida: “I giocatori del Genoa dovranno essere attenti durante il match a leggere i vari momenti della partita. Sarà una sfida difficile perché il Verona vorrà rifarsi dal ko con il Parma, ma confido che con trentamila tifosi il Genoa possa vincere finalmente in casa. Mi pare incredibile che non sia ancora avvenuto”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.