Prorogata fino al 30 novembre la mostra “W.E.I.R.D.” di Nicolò Rinaldi a Palazzo Ducale

Palazzo Ducale annuncia la proroga fino al 30 novembre della mostra W.E.I.R.D. di Nicolò Rinaldi, un progetto che invita il pubblico a interrogarsi sulla nostra capacità – sempre più fragile – di distinguere ciò che è naturale da ciò che ne rappresenta soltanto un’imitazione.





In un mondo in cui paesaggi artificiali, ricostruzioni museali e illusioni digitali diventano via via più sofisticati, W.E.I.R.D. esplora come la percezione della realtà si sia trasformata. La ricerca visiva di Rinaldi, fotografo documentarista e visual researcher, si concentra su questa ambiguità: le immagini esposte a Ducale Spazio Aperto non mostrano la natura autentica, ma le sue repliche, realizzate dall’uomo per comprenderla, riprodurla o controllarla.





Il percorso espositivo, che unisce fotografie, sculture e videoinstallazioni in un allestimento immersivo, accompagna il visitatore dentro un paesaggio distorto, quasi distopico, dove la natura appare come una costruzione artificiale, segno della nostra crescente tendenza a manipolare ciò che ci circonda.





W.E.I.R.D. – the exhibition è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, iniziativa della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e con la proroga offre al pubblico più tempo per entrare in questo universo inquieto e affascinante in cui reale e artificiale si confondono.

