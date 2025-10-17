Proprio un venerdì 17: lo sciopero Amt di 4 ore preannuncia una giornata di disagi

Disagi in vista per lo sciopero Amt previsto in giornata. Lo sciopero prevede uno stop delle attività lavorative per la durata di quattro ore. Il personale su turni, compresi gli autisti e gli addetti ai mezzi in servizio, sospenderà l’attività dalle 11:30 alle 15:30. Diversamente, chi lavora su turno intermedio, come gli operatori di biglietteria e assistenza clienti, terminerà il servizio quattro ore prima della fine del proprio turno. Di conseguenza, le biglietterie e i punti assistenza resteranno operativi fino alle 12:15.

Anche il personale dei bus sostitutivi della linea Genova-Casella e quello del trasporto pubblico extraurbano seguiranno la stessa fascia oraria di sciopero, con l’astensione prevista tra le 11:30 e le 15:30. Gli addetti alle biglietterie del servizio provinciale, invece, interromperanno l’attività dalle 11:45 alle 15:15.

A livello provinciale, saranno comunque garantiti i servizi convenzionati rivolti a persone con disabilità e anziani, così come eventuali noleggi o servizi aggiuntivi, a patto che siano stati prenotati prima della comunicazione ufficiale dello sciopero.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.