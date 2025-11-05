Attualità

Progetto Street Lab di Via Rolando: Telenord ascolta i commercianti della zona a favore della pedonalizzazione

di Anna Li Vigni - Katia Gangale

Un progetto focalizzato sulla pedonalizzazione della zona di Sampierdarena

Anna Li Vigni dà voce ai commercianti di via Rolando per raccontare la loro posizione nei confronti dell’iniziativa Street Lab, un progetto focalizzato sulla pedonalizzazione della zona di Sampierdarena.

 

