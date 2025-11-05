Progetto Street Lab di Via Rolando: Telenord ascolta i commercianti della zona a favore della pedonalizzazione
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Un progetto focalizzato sulla pedonalizzazione della zona di Sampierdarena
Anna Li Vigni dà voce ai commercianti di via Rolando per raccontare la loro posizione nei confronti dell’iniziativa Street Lab, un progetto focalizzato sulla pedonalizzazione della zona di Sampierdarena.
