Attualità

Progetto 4 Assi: in Media Valbisagno cresce lo scetticismo

di Claudio Baffico

2273 - Telenord.settimolink.it

Desta perplessità il progetto dei 4 Assi in Media Valbisagno, almeno da parte del comitato Cambiamo Aria. Il portavoce Giacomo Cafasso, intervistato da Telenord, sottolinea gli aspetti che non convincono e le situazioni che potrebbero rappresentare un danno per cittadini e commercianti.

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