Progetto 4 Assi: in Media Valbisagno cresce lo scetticismo
di Claudio Baffico
Desta perplessità il progetto dei 4 Assi in Media Valbisagno, almeno da parte del comitato Cambiamo Aria. Il portavoce Giacomo Cafasso, intervistato da Telenord, sottolinea gli aspetti che non convincono e le situazioni che potrebbero rappresentare un danno per cittadini e commercianti.
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