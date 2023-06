Processo Scagni, la nonna di Alice: "I genitori dovevano andare a salvarla"

"Una mamma non chiama la polizia. Dopo le telefonate di minacce dovevano prendere la macchina e andare lì per salvare Alice". È la drammatica testimonianza di Ludovica Albera, la nonna di Alice Scagni, la donna 34enne uccisa dal fratello Alberto l'1 maggio 2022.

La donna, 92 anni, è stata sentita al processo in Corte d'assise. "Alberto da piccolo era un bambino timido, ma crescendo era cambiato - ha detto l'anziana piangendo - non pensavo sarebbe diventato un delinquente, disgraziato".

La nonna ha ripercorso le settimane di terrore in balia di un nipote violento che le chiedeva soldi. "Aveva iniziato a chiedermi soldi, voleva 50 mila euro. Ho cominciato ad avere paura, ho cambiato molte volte la serratura di casa, perché lui cercava di entrare. Una volta mi ha afferrato per il collo. Ogni volta che entrava in casa scappavo dalla vicina".

Albera ha raccontato dell'episodio dell'incendio della sua porta, del genero che la portò in Piemonte per metterla in salvo da Alberto. "Quando stavamo andando ho chiesto a mio genero di passare da Alice, gliel'ho chiesto cento volte ma non ha voluto farlo. Forse l'avrei salvata, ma io da Alice da sola non riuscivo ad andare".

"I genitori dovevano andare da loro, perché sono stati ad aspettare la polizia? Una madre deve aspettare la polizia? Lo sapevano cosa poteva accadere, cosa ci voleva ad andare da Alice?" I genitori dei due, Antonella Zarri e Graziano Scagni, oggi non erano in aula. Ieri hanno rinunciato alla costituzione di parte civile in polemica con il giudice che la settimana scorsa aveva tagliato la loro lista testi, in pratica escludendo i testimoni che avrebbero potuto raccontare delle presunte omissioni e sottovalutazioni degli allarmi.