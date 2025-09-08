Pro Recco, tournée in Usa chiusa con la vittoria su Ferencvaros (16-15)

La Pro Recco chiude la tournée americana superando il Ferencvaros per 16-15: a decidere la sfida della Denunzio pool di Princeton è un gol di Fondelli a 50 secondi dalla sirena. Miglior marcatore del match è Granados, autore di quattro reti. Mister Sukno lascia fuori Iocchi Gratta, Negri e Mladossich. Dopo il vantaggio siglato da Di Fulvio, i magiari pareggiano e vanno avanti tre volte (1-2, 2-3, 3-4), ripresi da Durik, Irving e Granados che fissano sul 4-4 i primi otto minuti.

Pavillard risponde a Manhercz in avvio di secondo tempo, la Pro Recco prova ad allungare con Irving e Fondelli (8-6), ma prima del cambio Argyropoulos accorcia su rigore.

Granados ristabilisce il +2 nel terzo quarto, il Ferencvaros non ci sta e va sul 9-9 con Manhercz e Varga. Due uomini in più trasformati da Buric e Pavillard, con il rigore di Cannella, mandano la Pro Recco sul 12-9. Break che non scalfisce i magiari: Manhercz, Jansik e Vamos rimettono in equilibrio la gara (12-12). Prima della sirena Granados dal dischetto virtuale dei cinque metri non sbaglia il 13-12.

Mandic pareggia in avvio di quarto tempo. Irving da posizione 2 e Pavillard, a chiudere una splendida azione corale, mandano la Pro Recco sul 15-13. Sukno schiera il giovane Perrone tra i pali, Varga e Nagy gonfiano la rete (15-15). Il gol decisivo lo sigla Fondelli a 51 secondi dalla fine: da posizione 3 sopra la testa del portiere ungherese.

Marcatori: 4 Granados, 3 Irving, Pavillard, 2 Fondelli, 1 Di Fulvio, Durik, Buric, Cannella.

“Il bilancio di questi dieci giorni è positivo – le parole di Sandro Sukno – sono contento di come è andata, sia in piscina sia fuori. I risultati, come ho detto ai ragazzi, per adesso sono meno importanti. Tutto comunque sta andando in una direzione giusta; in Italia cominceremo a lavorare più duramente a livello fisico e a preparare al meglio la Supercoppa Europea di Budapest dell’8 Ottobre”.

