Pro Recco-Jadran Herceg Novi: sfida di Champions e tributo a Ivovic

Genova si prepara ad ospitare un grande evento di pallanuoto internazionale. Domani, alle 20:30, il polo Natatorio My Sport Sciorba farà da teatro al primo match casalingo della Pro Recco in Champions League, quando i campioni d’Italia affronteranno i campioni del Montenegro dello Jadran Herceg Novi. Le due squadre, reduci da una vittoria nella prima giornata del torneo, si contenderanno sotto la Lanterna il primato del gruppo, almeno per una notte. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max e su Euroaquaticstv.com.

La sfida sarà speciale non solo per il valore tecnico delle due formazioni, ma anche per un’occasione di celebrazione: prima dell’incontro, la Pro Recco renderà omaggio ad Aleksandar “Leka” Ivovic, leggenda biancoceleste e oggi direttore sportivo dello Jadran Herceg Novi. Ivovic, tredici stagioni a Recco, le ultime da capitano, riceverà il meritato tributo dal club che tanto lo ha visto crescere e vincere.

“Quando parliamo di lui è il minimo dire che è una leggenda della Pro Recco. Ha dato tantissimo al Club, ma ha anche ricevuto tanto, e tutto ciò se l’è sempre meritato grazie al suo comportamento impeccabile fin dal primo giorno in cui è arrivato in Italia, da giovane giocatore. Poi è diventato capitano, campione, vincendo tantissimo. Invito tutti i nostri tifosi a venire domani sera per salutarlo come merita, poi però dovremo batterlo in acqua”, ha dichiarato mister Sandro Sukno.

Il tecnico biancoceleste ha inoltre analizzato l’avversario: “Ci aspetta l’esordio casalingo di Champions League contro lo Jadran Herceg Novi. È una squadra che ha dimostrato il suo valore sia nella prima giornata di Champions League sia nella Regional League, dove ha vinto tutte le partite giocando molto bene. È una formazione organizzata: con l’allenatore Gojković portano una pallanuoto di alto livello, con tanta intensità. Difendono bene e ripartono in contropiede con grande velocità. È un gruppo giovane, ma con molto talento. Ci aspetta una partita seria e dovremo farci trovare pronti”.

Gli arbitri dell’incontro saranno Matan Schwartz (Israele) e Konstantinos Vasileiou (Grecia).

