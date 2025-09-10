Pro Recco, Felugo: "Nella tournée in Usa abbiamo cementato il nuovo gruppo"
di m.m.
Il presidente fa un bilancio: "Bel mix tra sport e promozione della nostra disciplina"
"La tournée negli Usa è stata un mix di sport e promozione della pallanuoto ed è servita molto a fare gruppo in vista di una stagione in cui abbiamo cambiato molto".
E' la sintesi del bilancio che Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco pallanuoto, ha fatto al termine del viaggio a New York. Ecco la video intervista.
