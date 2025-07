Pro Recco, ecco Patchaliev dal Savona: "Voglio alzare l'asticella"

Andrea Patchaliev è un nuovo giocatore della Pro Recco. Attaccante, nato il 31 Maggio 2002, arriva dal Savona. Nell’ultimo campionato di pallanuoto ha segnato 30 reti tra regular season e play off Scudetto. Con i campioni d’Italia ha sottoscritto un accordo triennale.





“È un onore vestire questa calottina, al termine della stagione sentivo che dovevo cambiare qualcosa nella mia vita: volevo alzare ancora di più l’asticella e quando ha chiamato la Pro Recco non ho potuto dire di no ad uno dei Club migliori al mondo. Ci speravo, sinceramente, ma non me l’aspettavo. So che devo migliorare sotto tutti i punti di vista, fisici e mentali, ma allenandosi ogni giorno con così tanti campioni sono sicuro che riuscirò ad assorbire molto”.





Vicino alla laurea in Ingegneria energetica all’Università di Genova, con particolare attenzione ai temi green, Patchaliev è stato in collegiale con il Settebello in preparazione ai mondiali di Singapore e adesso si trova a Duisburg per le Universiadi. “Sono felice di ritrovare a Recco tanti compagni di nazionale giovani come me, Cassia, Condemi, Mladossich, ma soprattutto Iocchi Gratta con il quale ho legato e vissuto insieme a Savona. Di Sukno mi hanno parlato tutti bene, mister Campagna mi ha confermato che è veramente bravo e con lui non potrò che migliorare. La posizione in vasca? 1-2 è quella che mi piace di più, ma darò tutto me stesso in qualsiasi ruolo mi metterà l’allenatore”.





I giocatori che più lo hanno ispirato “sono Perrone e Molina, con quest’ultimo ho giocato a Savona ed è stato molto bello, poi ovviamente Di Fulvio che per noi italiani è un punto di riferimento”. Fuori dalla piscina Patchaliev suona la chitarra e sogna di produrre musica elettronica; anche la pallanuoto è di casa con il padre, Alexandar, ex nazionale bulgaro e da anni allenatore: “È felice di questa nuova avventura, ma lui mi ha sempre lasciato libero di decidere in autonomia, mi ha solo detto di impegnarmi al massimo e divertirmi”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.