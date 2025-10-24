Pro Recco, tour de force alla Sciorba: sabato c’è il Posillipo, martedì il debutto in Champions League

Due partite in 72 ore attendono la Pro Recco al Polo Natatorio “My Sport Sciorba” di Genova. I biancocelesti di coach Sandro Sukno inaugurano il weekend con la sfida di campionato contro il Posillipo, in programma domani alle 18:30, per poi tornare in vasca martedì alle 20:30 per l’attesissimo esordio casalingo in Champions League contro lo Jadran Herceg Novi, campione del Montenegro.

La partita di sabato contro i napoletani rievoca sfide storiche e rivalità che hanno segnato la storia della pallanuoto italiana. Il Posillipo, guidato dall’ex Pino Porzio, è reduce dalla vittoria contro Trieste e punta in alto dopo il ritorno in Europa. Pro Recco arriva invece all’appuntamento forte del successo esterno a Napoli e del primato in classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate, insieme a Brescia e Savona.

“Sarà una partita interessante – commenta Nicholas Presciutti, difensore della Pro –. A Genova arriva una formazione con giocatori di esperienza come Renzuto e Bertoli, ma anche giovani e stranieri di qualità, con un allenatore che trasmette grinta alla squadra. Noi pensiamo al nostro gioco, a crescere partita dopo partita. L’inserimento dei nuovi procede bene: li vedo felici e tranquilli, e questo è fondamentale per costruire un gruppo solido”.

Sulla stessa linea anche Andrea Mladossich, arrivato in biancoceleste in estate: “Rispetto all’anno scorso il Posillipo ha fatto un passo avanti. Hanno una rosa più completa e hanno inserito giocatori di alto livello come Renzuto e Radovic. Verranno a Genova motivati dopo la vittoria con Trieste. Mi aspetto una gara intensa, dovremo stare attenti alle loro ripartenze e ai tiri dal perimetro. Dal canto nostro si respira un ottimo clima: i nuovi si stanno integrando bene, e personalmente mi trovo alla grande sia con la squadra sia con la città, che mi ha accolto in modo splendido”.

I biglietti per la sfida di sabato sono disponibili su vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati e direttamente alla piscina della Sciorba a partire dalle ore 17. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube ufficiale della Pro Recco.

A dirigere l’incontro saranno Fabio Ricciotti e Andrea Doro. Poi, senza respiro, martedì sarà già tempo di Champions: la Pro Recco riceverà lo Jadran Herceg Novi, dando il via alla nuova avventura europea davanti al proprio pubblico.

