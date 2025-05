Primo maggio, Marco Tasca richiama alla solidarietà. "Il lavoro sia strumento di speranza condivisa"

Nel giorno della Festa del Lavoro, l’arcivescovo di Genova Marco Tasca ha lanciato un forte appello all’unità e alla solidarietà, sottolineando l’urgenza di affrontare insieme le difficoltà che colpiscono il mondo del lavoro, dai poveri agli “ultimi” e “penultimi”, fino alla crisi della dignità nel ceto medio.

Lavoro povero – “Abbiamo tante difficoltà nel mondo del lavoro”, ha detto Tasca ai microfoni di Telenord. “È anche vero che o ci mettiamo insieme ad affrontarle o nessuno di noi sarà capace di dare risposte credibili”. Secondo l’arcivescovo, il lavoro deve poter essere speranza, ma lo sarà soltanto “a determinate condizioni”.

Spirito di squadra – Per il presule, l’urgenza è quella di “fare squadra attorno al tema del lavoro”, perché “il lavoro è quello che ti dà la forza per andare avanti, per avere un futuro, per avere uno scopo”. Una riflessione che nasce dall’ascolto quotidiano di tante persone “che vanno in cerca di qualcosa in cui credere” e che, per questo, “hanno bisogno di risposte condivise”.

Azioni concrete – Tra le iniziative citate, l’arcivescovo ha ricordato l’impegno della Chiesa nella ricerca di alloggi per chi è in difficoltà abitativa: “Cerchi una casa? Vediamo insieme cosa possiamo fare”, ha detto, legando il tema dell’occupazione anche a quello dell’accoglienza e del supporto materiale. “Il Primo Maggio è l’occasione per cogliere questa realtà e provare insieme a costruire dignità per tutti”.

Augurio finale – In chiusura, padre Marco ha rivolto un messaggio ai telespettatori: “Siamo tutti nella stessa tempesta”, ha detto. “Qualcuno ha una barchetta più debole, qualcuno una più forte: darsi una mano è il modo per affrontare le onde. Dire ‘sto bene nella mia barca’ non basta. Guardiamo il mare in tempesta e aiutiamoci l’un l’altro”. Poi, un pensiero semplice e diretto: “Auguri a tutti voi di buon Primo Maggio”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.