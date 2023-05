Primo Maggio, il presidente Toti: "Il lavoro rappresenta il contributo che diamo alla crescita del Paese: su questo investiamo sempre di più"

“Il lavoro è parte fondamentale, centrale nella vita di ciascuno di noi: è quello che facciamo per mantenere le nostre famiglie, ma rappresenta anche il contributo che diamo alla crescita di un Paese, e su questo sempre di più dobbiamo investire”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti in occasione del 1° maggio, Festa dei lavoratori

“Come Regione – prosegue il presidente - lo stiamo facendo investendo sui nostri ITS, che danno occupazione all’80% dei giovani che li frequentano. Anche quest’anno abbiamo investito più di 5 milioni di euro aggiuntivi per creare nuove specialità legate all’economia del mare, al turismo, a quei settori che, secondo il rapporto di Unioncamere, produrranno circa 13mila nuovi posti di lavoro nei prossimi mesi: siamo quindi nella direzione giusta per dare a tutti coloro che vivono in questa regione un posto di lavoro. Ovviamente non è facile inserirsi in un mercato del lavoro che ancora oggi presenta troppe difficoltà ad accogliere i tanti giovani che escono dalle nostre scuole, ma ci stiamo lavorando: il numero dei giovani inattivi, coloro che non studiano e non lavorano, che va piano piano diminuendo ci dice che abbiamo buone speranze da questo punto di vista”.

Il presidente ha voluto poi ringraziare tutti coloro che stanno lavorando anche in questa giornata, a partire da chi presta servizio negli ospedali e nelle RSA, prendendosi cura dei cittadini più fragili. Ringraziamenti anche a chi lavora nel mondo del porto, che non si ferma mai, o nel turismo, motore fondamentale della nostra regione.

Questa sera sul palazzo della Regione in piazza De Ferrari verrà proiettato il primo articolo della Costituzione italiana, “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Sarà trasmesso per tutta la serata, alternandosi a quelli dedicati a tutti gli eventi e appuntamenti in programma in questi giorni sul territorio.