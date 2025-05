Primo maggio, il presidente Bucci: "Sicurezza sul lavoro non è un'opzione ma un dovere"

“Il Primo Maggio è l’occasione per riconoscere il valore del lavoro in tutte le sue forme: è competenza, impegno, responsabilità. È grazie al lavoro quotidiano di migliaia di persone che la Liguria cresce, innova e diventa ogni giorno più forte. In questa giornata voglio ringraziare tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono al buon funzionamento dei servizi, alla crescita dell’economia, alla qualità della vita di tutti”. Così il presidente della Regione Liguria in occasione della Festa dei Lavoratori.

“Il mio pensiero va anche a chi oggi lavora per garantire sicurezza, salute e mobilità, energia, servizi e accoglienza: a tutti loro va il nostro grazie. Non dimentichiamo chi un impiego lo sta cercando, il nostro impegno è anche per loro – continua il presidente Bucci -. Il Primo Maggio è anche l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il lavoro deve essere sempre sicuro. La sicurezza non è un’opzione, è un dovere. E su questo la Regione Liguria continuerà a investire con decisione, con controlli, formazione e responsabilità condivisa. A chi oggi si gode una giornata di riposo, l’augurio di viverla serenamente, magari riscoprendo la bellezza della nostra terra: buona Festa dei Lavoratori”.

