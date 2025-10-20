Primo Forum 'Lavoro e Futuro', vicepresidente Piana: “Agricoltura ligure tra identità, innovazione e gestione dell’acqua”

Nel corso del Forum “Lavoro e Futuro”, ospitato oggi all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, ha preso la parola anche il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, con delega all’agricoltura, alla zootecnia e allo sviluppo rurale. Il suo intervento ha tracciato una visione chiara: un’agricoltura ligure radicata nell’identità del territorio ma proiettata verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

«Questa iniziativa è importante – ha esordito Piana – perché valorizza l’identità agricola della Liguria e, allo stesso tempo, apre riflessioni concrete sulle prospettive occupazionali ed economiche del settore».

Uno dei temi centrali affrontati è stato l’uso delle risorse idriche, considerate fondamentali per garantire competitività e resilienza all’agricoltura ligure. Piana ha sottolineato come in alcuni ambiti, come la floricoltura e le coltivazioni di aromatiche, siano già in atto processi di efficientamento nell’uso dell’acqua. Tuttavia, ha aggiunto, «è necessario continuare a lavorare, anche attraverso la creazione di nuovi invasi, per rispondere ai bisogni sia urbani sia rurali, e magari anche per produrre energia rinnovabile».

Nel suo intervento, ha anche evidenziato l'importanza dell’agricoltura di precisione, sottolineando l’utilizzo di nuove tecnologie come i droni, spesso associati ad altri contesti ma oggi sempre più preziosi per monitoraggio e gestione delle colture, in particolare nei settori olivicolo e vitivinicolo.

«La tecnologia deve diventare alleata delle nostre imprese agricole – ha spiegato –. Solo così possiamo far fronte alle sfide climatiche e di mercato, restando competitivi senza perdere la nostra identità».

Piana ha concluso ribadendo l’importanza del fare sistema: “Tutte le risorse e le competenze devono essere messe a fattor comune per far crescere l’agricoltura ligure nel rispetto del territorio”.

