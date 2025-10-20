Primo Forum 'Lavoro e Futuro', presidente Bucci: “Lavoro, qualità della vita e risorse idriche. Così costruiamo la Liguria di domani"

Durante il primo Forum “Lavoro e Futuro”, in corso oggi a Rapallo, è intervenuto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha posto al centro del suo discorso il legame tra qualità della vita, lavoro stabile e utilizzo intelligente delle risorse.

«La Liguria è una regione con altissima qualità della vita – ha esordito – e questa passa anche dal lavoro. Non solo reddito, ma sviluppo personale, dignità e ruolo nella società». Il governatore ha ricordato i dati incoraggianti degli ultimi anni: 640.000 occupati in Liguria, un record per la regione, con un tasso di occupazione al 67,7% e disoccupazione dimezzata al 5,4% dal 2017 a oggi.

Ma ha anche ammonito: «Serve fare un passo in più, creando lavoro stabile e ben retribuito. Per farlo, dobbiamo aiutare le aziende a crescere. Quando crescono, possono offrire contratti solidi e valorizzare chi lavora».

Bucci ha evidenziato la necessità di utilizzare tutti gli strumenti disponibili – fondi europei, statali e regionali – per favorire lo sviluppo economico, sottolineando che una Liguria forte può ambire a un ruolo di primo piano nel Mediterraneo e in Europa, in sinergia con Lombardia e Piemonte, “la macroregione con il PIL più alto del continente”.

Una parte significativa del suo intervento è stata dedicata all’importanza di valorizzare ogni mestiere, anche quelli ritenuti erroneamente “minori”: «Tutte le professioni hanno dignità, dall’artigianato all’agricoltura, fino alla pesca e all’allevamento. Oggi possono raggiungere livelli europei se sostenute con innovazione e tecnologia».

Infine, il presidente ha illustrato una visione strategica sul tema dell’acqua, definita “l’oro blu”:

«In Liguria buttiamo in mare 50 milioni di metri cubi di acqua depurata ogni anno: una risorsa enorme che potremmo riutilizzare per agricoltura e industria». Ha annunciato tre progetti chiave: Recupero delle acque depurate per usi non sanitari, Valorizzazione degli invasi montani per energia e irrigazione, Sviluppo di sistemi di miscelazione tra acqua depurata e salata, per ottenere acqua dolce a costi sostenibili.

«L’acqua sarà sempre più una leva di sviluppo economico. Dobbiamo imparare a riutilizzarla, non solo per affrontare le emergenze, ma per costruire un sistema produttivo più forte, anche per l’entroterra», ha concluso Bucci.

