Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Monti editore Telenord: “Comunicazione e territorio, così costruiamo il futuro con i giovani”

Massimiliano Monti, editore di Telenord, ha espresso soddisfazione per la prima edizione del Forum “Lavoro e Futuro”, sottolineando l’importanza di comunicare e raccontare il mondo del lavoro, soprattutto ai giovani. Secondo Monti, eventi come questo servono più a “informare che formare”, offrendo una visione concreta delle opportunità professionali, in particolare nei settori come agricoltura e artigianato.

Ha evidenziato l’importanza dei progetti a lungo termine, come il riconoscimento IGP per l’oliva taggiasca, che richiedono tempo ma producono valore duraturo. Il ruolo dell’informazione, ha affermato, è fare da ponte tra pubblico e privato, supportando le startup e i giovani imprenditori nella ricerca di soluzioni e nel confronto con istituzioni e associazioni di categoria.

Monti ha concluso esprimendo soddisfazione per l’alto livello di partecipazione e coinvolgimento, ribadendo che iniziative come il forum rappresentano un’occasione per rivitalizzare il territorio attraverso il dialogo e la comunicazione.

