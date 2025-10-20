Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Mattia Rossi (Legacoop): “Lavoro in evoluzione, la cooperazione studia l’AI per affrontare il cambiamento”

Intervenuto al primo Forum “Lavoro e Futuro” di Telenord, Mattia Rossi presidente Legacoop ha offerto una visione del lavoro come realtà in costante trasformazione, i cui confini sono ancora in parte sconosciuti. La cooperazione, ha spiegato, può rappresentare un contenitore flessibile e inclusivo in grado di accogliere e dare risposte alle nuove forme di lavoro emergenti.

Particolare attenzione è rivolta all’intelligenza artificiale, tema che Legacoop sta affrontando attraverso percorsi formativi e di studio, coinvolgendo ingegneri, docenti e sviluppatori. L’obiettivo è comprendere sia gli aspetti tecnologici che quelli etici, fondamentali per guidare un uso consapevole della AI.

Rossi ha annunciato anche una tappa nazionale della Biennale dell’Economia Cooperativa, in programma a febbraio a Genova, che affronterà proprio questi temi con un focus su lavoro, economia, filosofia e AI.

Quanto al timore che l’intelligenza artificiale sostituisca il lavoro umano, Rossi ha invitato a superare culturalmente la paura del cambiamento, come già accaduto nei passaggi storici legati all’innovazione tecnologica. L’auspicio è che il lavoro del futuro sia meno faticoso e più qualificato, elevando il ruolo e le competenze delle persone.

