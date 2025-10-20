Primo Forum 'Lavoro e futuro', Massimiliano Monti editore Telenord: "Unire pubblico e privato, idee e visioni per far crescere la Liguria"

Massimiliano Monti, editore di Telenord e ideatore del Forum “Lavoro e Futuro”, ha aperto i lavori della giornata all'Excelsior Palace Hotel di Rapallo sottolineando l'obiettivo principale dell'iniziativa: creare un luogo d'incontro tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese, dove condividere idee e costruire progetti concreti per il futuro della Liguria.





«La visione delle idee e l’unione del pensiero possono portare a grandi progetti. La Liguria è un territorio dove anche le cose piccole possono diventare grandi», ha affermato Monti, sottolineando il potenziale nascosto nelle filiere locali.





Il forum, ha spiegato, nasce proprio con l’intento di dare voce a tutti i settori strategici della regione – agricoltura, pesca, allevamento, nuove tecnologie e formazione – mettendoli sullo stesso piano e coinvolgendo anche le start-up innovative e le scuole.





«Le nuove tecnologie sono un punto di forza per tutti i comparti produttivi. È essenziale conoscere queste realtà emergenti, sostenerle e aiutarle a crescere», ha aggiunto, evidenziando l’importanza di connettere tradizione e innovazione.





Monti ha ringraziato le autorità presenti e gli ospiti istituzionali che hanno aderito, come il ministro Francesco Lollobrigida e il viceministro Edoardo Rixi, intervenuti attraverso videomessaggi, e ha rivolto un saluto particolare ai giovani studenti, presenti in sala per toccare con mano le prospettive del mondo del lavoro.





In conclusione, un invito chiaro alla collaborazione e alla visione: «Questo forum vuole essere solo il primo passo. Se lavoriamo insieme, pubblico e privato, possiamo davvero far crescere la Liguria, rendendola un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e inclusivo».

