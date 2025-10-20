Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Gianni Ratto ad Gestione Mercato: “Servono formazione e contratti giusti per superare il precariato”

Durante il primo Forum “Lavoro e Futuro” organizzato da Telenord, Gianni Ratto ha offerto una riflessione sullo stato attuale del lavoro, sottolineando come in alcuni settori, fortunatamente, non si siano mai registrati seri problemi di disoccupazione, grazie a una gestione capace di garantire buone retribuzioni e alta considerazione del personale.

Tuttavia, ha evidenziato che il contesto emerso dal Forum è molto più complesso, con comparti in evidente sofferenza. Le difficoltà strutturali, ha detto, vanno affrontate a livello nazionale, con politiche di ampio respiro.

Per combattere il precariato, secondo Ratto, è fondamentale puntare sulla formazione sia dei giovani che delle imprese, sull’applicazione dei contratti collettivi di settore più rappresentativi, e su un rinnovato dialogo tra sindacati e datori di lavoro, per garantire ai lavoratori condizioni dignitose e stabili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.