Primo Forum 'Lavoro e Futuro', consigliere delegato Alessio Piana: “Lavoro stabile e antichi mestieri, così costruiamo il futuro dei giovani”

Alessio Piana, consigliere regionale con delega allo Sviluppo Economico, ha tracciato un quadro positivo sull’occupazione in Liguria, con un aumento degli occupati e una diminuzione del 5% degli inoccupati. Ha sottolineato le opportunità offerte dal territorio a chi vuole investire o intraprendere un nuovo percorso professionale.

Ha poi lanciato un appello per il recupero degli antichi mestieri, proponendo di iniziare un’azione di orientamento già dalle scuole medie, per far conoscere ai giovani il valore di professioni come artigiano, agricoltore o allevatore. Secondo Piana, queste figure rappresentano non solo un’opportunità lavorativa, ma anche uno stile di vita sostenibile e ricco di significato.

Infine, sul tema del precariato, ha invocato controlli severi, norme semplici ma efficaci e strumenti contrattuali adeguati per garantire maggiore stabilità lavorativa e sostenere le imprese virtuose.

