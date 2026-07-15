"Le Primarie delle Idee", Italia Viva apre il cantiere per le Politiche 2027: a Genova Furlan, Paita, Faraone e Gori

È partita da Genova la riflessione sulle elezioni politiche del 2027 con "Le Primarie delle Idee", l'iniziativa promossa da Italia Viva per avviare un confronto sui temi che caratterizzeranno la prossima stagione politica. L'incontro ha riunito esponenti del mondo riformista e del centrosinistra con l'obiettivo di mettere al centro il dibattito sui contenuti e sulle prospettive del Paese.





Al tavolo sono intervenuti la senatrice di Italia Viva Anna Maria Furlan, la capogruppo di Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita, il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone e l'europarlamentare del Partito Democratico Giorgio Gori.





Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della costruzione di un progetto politico capace di guardare alle sfide dei prossimi anni, con particolare attenzione alle politiche economiche, al lavoro, alle infrastrutture, alla sanità e alle riforme. Al centro del confronto anche la necessità di elaborare una proposta programmatica condivisa prima ancora di discutere candidature e alleanze.





L'iniziativa ha rappresentato il primo appuntamento di un percorso che, nelle intenzioni dei promotori, punta a raccogliere idee e contributi provenienti dal territorio e dal mondo delle professioni, dell'impresa e dell'associazionismo, per costruire una piattaforma programmatica in vista delle elezioni politiche del 2027.





La partecipazione di esponenti appartenenti a forze politiche diverse, come Italia Viva e Partito Democratico, ha inoltre offerto l'occasione per un confronto sul futuro dell'area riformista e sulle possibili prospettive del centrosinistra nei prossimi anni, in una fase considerata cruciale per la definizione di una proposta alternativa al governo nazionale.

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