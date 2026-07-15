Genova, convegno per ricordare la strage di Via D'Amelio con la presidente dell'Antimafia Colosimo

In occasione del 34° anniversario della strage di Via D'Amelio, la Regione Liguria ospiterà un momento di riflessione dedicato alla legalità e al contrasto della criminalità organizzata. L'appuntamento è in programma domani, giovedì 16 luglio, alle ore 11.30, nella Sala Colombo della Regione Liguria, in via Fieschi 15 a Genova.

L'iniziativa, dal titolo "Legalità, memoria e territorio", è promossa dall'Assemblea legislativa della Liguria per commemorare il sacrificio del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 in via D'Amelio, a Palermo.

Ospite dell'evento sarà la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, che interverrà nel corso della tavola rotonda dedicata al tema "Mafie in Liguria tra memoria, prevenzione e contrasto: il lavoro delle istituzioni".

Ad aprire i lavori sarà il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, con i saluti istituzionali. Seguirà il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, con gli interventi di Andrea Orlando, presidente della VI Commissione Antimafia del Consiglio regionale, Veronica Russo, vicepresidente della stessa Commissione, e Nicola Piacente, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

A moderare il dibattito sarà il giornalista del Secolo XIX Danilo D'Anna.

L'incontro rappresenta un'occasione per rinnovare il ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio e per fare il punto sull'impegno delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni mafiose sul territorio ligure.

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