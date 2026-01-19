Presidente Bucci: "Solo dopo il bilancio Amt, si potrà capire se il buco ci sia e a quanto ammonti"

Interviene anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sulla situazione di Amt, e sulle prospettive dell'azienda dopo le ultime notizie sulla richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Genova. "Fino a quando non c'è il bilancio 2024 di Amt nessuno può dire niente. Io non parlo di quello che fanno i pm, dico solo che gli amministratori di Amt devono tirare fuori il bilancio. Se non c'è il bilancio 2024 non si può dire nulla. Questo lo dice la legge. Quando si vedrà il bilancio si potrà capire cosa c'è. E noi siamo pronti a intervenire, quando ci dicono che possiamo intervenire, comprando le azioni dell'azienda. Però bisogna che ci facciano vedere il bilancio e che ce lo dicano".

Un concetto che il presidente della regione ribadisce così: "Ci vuole il bilancio. Io ho visto solo quello del 2023, quello che ho fatto io, che era in pari. Ci deve essere il bilancio 2024 dopodiché si potrà vedere quanto e cosa è il buco, se c'è, se si può mettere a posto. I numeri però sono quelli? Io voglio qualcuno che li firmi, se ne prenda la responsabilità, a maggio 2025 dovevano presentare il bilancio".

Ad oggi Amt non ha ancora approvato né il bilancio consolidato 2024 né il preventivo 2025.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.