Presidente Associazione Presidi: "Come si fa a sapere cosa portano i ragazzi nello zaino?"

"Siamo allibiti, sconcertati, addolorati: poi ci saranno delle verifiche su quanto avvenuto ma l'unica cosa che posso dire al momento è che abbiamo un profondo dolore e sconcerto". A dirlo all'Ansa è Santo Deldio, presidente dell'Associazione presidi della Liguria. Secondo il dirigente scolastico sarebbe stato difficile intercettare il coltello portato dall'aggressore: "Come si fa a sapere quello che i ragazzi portano nello zaino?", si chiede. Quanto all'ipotesi di un'ispezione, sono decisioni che spettano al ministero dell'Istruzione, certo è un fatto mai avvenuto, mai si è avuta notizia di un'uccisione a scuola".

