Presepe di Geo: l'omaggio alla guidovia che fu per salire verso il Santuario della Guardia

A Geo di Ceranesi la certezza fa rima con bellezza del presepe che, ogni anno, si rinnova mantenendo la tradizione senza rinunciare a elementi di novità.

L'introduzione d'annata guarda all'angolo balneare, ma non manca la guidovia che da lì conduceva verso il Figogna. Ci sono i mestieri di un tempo, la chiesa della borgata e i bambini che piangono con l'arrivo della notte. Un capolavoro d'arte artigianale che richiede due mesi di lavoro e necessita di forze fresche per proseguire un racconto straordinario tale da rendere orgogliosa l'intera alta Valpolcevera.

Augusto Profumo: "Tante professioni non esistono più, ad esempio il cestaio". Ulteriori aggiornamenti video venerdì 9 gennaio alle 20.30 a Scignoria.

