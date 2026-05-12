Premio Di Marzio, Laura Zaratin (GVM Care & Research): “Sport e prevenzione cardiovascolare vanno di pari passo”

Per il terzo anno consecutivo, GVM Care & Research, ha partecipato al Premio Gianni Di Marzio. Laura Zaratin, direttrice di Villa Serena una delle strutture del gruppo, sottolinea il valore dell’iniziativa e il legame sempre più forte tra sport e salute.

Zaratin ha espresso apprezzamento per la continuità della collaborazione, spiegando “Per la terza volta siamo presenti a sostenere il premio Gianni Di Marzio” e definendo l’esperienza “un evento importante”. Un appuntamento che, nelle sue parole, “ci fa molto piacere perché GVM Care & Research, essendo un importante gruppo della sanità, promuove tutto quello che è prevenzione anche in ambito sportivo e soprattutto cardiovascolare”.

La manager ha rimarcato anche il significato istituzionale della presenza del gruppo: “Per noi è un vanto poter partecipare a questo evento”, riconoscendo il ruolo della manifestazione come punto di incontro tra eccellenze sportive e realtà del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla natura multidisciplinare del premio, che “racchiude un po’ tutte le eccellenze sportive”. Zaratin ha evidenziato come l’evento non si limiti al calcio, ma valorizzi anche altre discipline: “anche quest’anno sono stati evidenziati non solo gli aspetti più legati al calcio, ma anche a sport invernali quali lo sci, lo snowboard soprattutto”. Infine, ha ricordato il legame concreto tra il gruppo e il mondo sportivo attraverso un progetto infrastrutturale: la partecipazione di GVM Care & Research alla realizzazione del Policlinico Olimpico di Cortina, elemento che rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel contesto delle grandi manifestazioni sportive.

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