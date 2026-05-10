Parata di stelle alla 3a edizione del Premio Gianni Di Marzio: da Ranieri a Maresca, Pandev, Percassi, Cenni, Dossena, Sommariva, papà Franzoso

E' giunto alla sua terza edizione il Premio Nazionale TELENORD – Gianni Di Marzio evento speciale organizzato dal gruppo editoriale Telenord, in collaborazione con altri importanti attori nel mondo dello sport e dell’informazione, per celebrare il calcio italiano e rendere omaggio a Gianni Di Marzio, figura storica nel panorama calcistico italiano e grande comunicatore.

A fare gli onori di casa l’editore di Telenord, Massimiliano Monti, insieme con la famiglia Di Marzio.

L’evento a inviti si terrà nel Teatrino di Portofino e la serata di gala nella splendida cornice di Castello Brown lunedì 11 maggio alle ore 18.30 e vedrà la partecipazione di illustri personalità del mondo del calcio e dello sport italiano, tra cui: Luca Percassi (AD Atalanta B.C.), Goran Pandev (ex calciatore), Enzo Maresca (allenatore), Giorgia Cenni (giornalista Sky Sport), Giuseppe Dossena (campione del mondo 1982), Lorenzo Sommariva (snowboarder, argento olimpico), Marcello Franzoso (papà di Matteo Franzoso) e, in qualità di special guest, Claudio Ranieri (allenatore).

Il programma della serata prevede la premiazione e l’intervista dei protagonisti, che sarà trasmessa in differita sia a livello regionale che nazionale.

L’evento sarà presentato da Roberto Rasia con Maurizio Michieli, direttore di Telenord.

L'albo d'oro della manifestazione è vanta già nomi illustri.

Nella prima edizione furono premiati Marcello Lippi, Alberto Gilardino, Piero Ausilio, Federico Ferri, Ilaria D’Amico, Federico Buffa, Matteo Bassetti.

L'anno scorso Gian Piero Gasperini, Roberto Mancini, Cristiano Giuntoli, Adriano Galliani, Antonio Gozzi, Federica Masolin, Fabio Quagliarella, Maurizio Felugo.

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