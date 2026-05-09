A 88 anni l'addio al ciclismo agonistico di Gb Persi, recordman mondiale dell'ora over 75
di Gilberto Volpara
Era stato sul palco della festa natalizia di Telenord pedalando sui rulli per 48 minuti senza sosta
Davanti a una platea di amici chiamati a raccolta presso la sede genovese di Banca Mediolanum, Gb Persi leggenda del ciclismo master ha dato l'addio al ciclismo agonistico.
L'ha fatto dopo decenni di record nazionali, europei e mondiali come il primato dell'ora over 75. In parallelo, poi, una serie infinita di colli alpini scalati, uno dopo l'altro, a impreziosire una carriera da nonno campione.
"Ora, è venuto il momento di dire stop. Ma alla bici non dico basta" ha aggiunto il protagonista mostrando le maglie collezionate in 30 anni di sfide internazionali.
Tra queste, anche, la pagina di Telenord come ospite di una festa natalizia sul palco della tv: "Anche lì ho risposto alle domande pedalando" ha ricordato rivedendo il video.
Giovedì sera è tornato negli studi di Scignoria! per il coronamento della carriera. Qui la puntata integrale: https://telenord.it/scignoria-del-104029
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Tags:persi ora record addio
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