Portofino: 3° Premio Di Marzio con Ranieri, Maresca, Pandev, Percassi, Cenni, Dossena, Sommariva, papà Franzoso. La serata su Telenord dalle 20,30

Si accendono i riflettori sulla terza edizione del Premio Nazionale Gianni Di Marzio, l’evento organizzato dal gruppo editoriale Telenord per celebrare il calcio italiano e ricordare la figura di Gianni Di Marzio, storico allenatore, osservatore e grande comunicatore sportivo. La serata viene trasmessa su Telenord dalle 20,30.

L’appuntamento, a inviti, si tiene nel Teatrino di Portofino, con successiva serata di gala nella suggestiva cornice di Castello Brown. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Portofino, con il supporto di Designer Outlet Serravalle come platinum sponsor e degli sponsor Nts e Gvm Care & Research.

A fare gli onori di casa, l’editore di Telenord Massimiliano Monti e la famiglia Di Marzio, in una serata che riunirà importanti protagonisti del calcio e dello sport italiano.

Tra gli ospiti annunciati figurano Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, l’ex calciatore Goran Pandev, l’allenatore Enzo Maresca, la giornalista di Sky Sport Giorgia Cenni, il campione del mondo 1982 Giuseppe Dossena, lo snowboarder e medaglia olimpica Lorenzo Sommariva e Marcello Franzoso, padre di Matteo Franzoso scomparso in allenamento. Special guest della serata sarà Claudio Ranieri.

Il programma prevede la consegna dei premi e una serie di interviste ai protagonisti, che saranno trasmesse successivamente sia a livello regionale sia nazionale. A condurre l’evento saranno Roberto Rasia e il direttore di Telenord Maurizio Michieli.

Nel corso delle prime due edizioni il premio ha già celebrato numerosi protagonisti del panorama sportivo e giornalistico italiano. Nel 2024 erano stati premiati, tra gli altri, Marcello Lippi, Alberto Gilardino, Piero Ausilio, Ilaria D’Amico, Federico Buffa e Matteo Bassetti. Lo scorso anno, invece, erano saliti sul palco Gian Piero Gasperini, Roberto Mancini, Cristiano Giuntoli, Adriano Galliani, Antonio Gozzi, Federica Masolin, Fabio Quagliarella e Maurizio Felugo.

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