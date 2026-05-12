Premio Di Marzio, Davide Rossi (NTS): “Sport e giovani, un binomio su cui le aziende devono investire”

In occasione della terza edizione del Premio Gianni Di Marzio, Davide Rossi, founder e ad di NTS, ha espresso il sostegno dell’azienda a una manifestazione che “riunisce molte eccellenze sportive”.

Rossi ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il contesto in cui si è svolta, spiegando: “Come gruppo NTS abbiamo accolto con piacere la possibilità di sostenere questo evento in questa splendida cornice e in questa splendida location”. Un’occasione che, ha aggiunto, si inserisce in una sensibilità aziendale più ampia: “Da sempre siamo attenti a tutte le dinamiche relative allo sport, anche se siamo un gruppo industriale”.

Il manager ha quindi evidenziato l’importanza di partecipare attivamente a momenti di questo tipo: “Ci ha fatto molto piacere sostenere questa iniziativa e contribuire alla premiazione di questi illustri ospiti”.

Parlando del legame tra l’azienda e lo sport, Rossi ha spiegato come NTS sia già presente sul territorio e nel tessuto sportivo locale: “Ci siamo radicati nel mondo sportivo, sosteniamo una delle nostre squadre nel territorio genovese”. Particolare attenzione, ha aggiunto, è rivolta al settore giovanile: “Siamo molto attenti alle dinamiche dei settori giovanili”.

Infine, ha ribadito la visione del gruppo sul ruolo sociale delle imprese: “Crediamo sempre che l’abbinamento sport e giovani sia un qualcosa dove le aziende possono e devono dare un contributo importante”.

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