Premio Di Marzio, Gasperini show sul Genoa: "Anni indimenticabili, anche se Capozucca mi vendeva tutti..."

"Bei tempi al Genoa, otto anni indimenticabili, suddivisi in due esperienze, anche se il ds Stefano Capozucca, che è qui in platea, ogni anno mi vendeva tutti... Bell'amico. Diede Milito all'Inter, poi come se non bastasse pure Thiago Motta. Allora chiesi qualche rinforzo. Claudio Onofri, che seguiva la serie B per Sky, ci segnalò un difensore del Pisa, era Bonucci... Bene, lo prendemmo ma alla fine me lo ritrovai al Bari di Conte".

Puntuale anche la replica del direttore sportivo, che ha raccontato nei dettagli la vicenda, sempre con il sorriso sulle labbra.

Un vero e proprio Gasperini show ieri sera alla seconda edizione del premio Gianni Di Marzio organizzato da Telenord a Portofino. L'allenatore dell'Atalanta è stata premiato per la vittoria del 2024 in Europa League. Vi proponiamo un estratto, la serata integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it.





