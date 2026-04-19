Premiati 88 mieli dei parchi della Liguria, Piana: "Regione investe nel futuro del settore"

SASSELLO (SV - Un patrimonio di biodiversità, qualità e tradizione che trova negli apicoltori liguri i suoi più autentici custodi. Oggi a Sassello, presso la Casa del Parco del Beigua, si è svolta la premiazione del concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.





“Ringrazio il presidente del Parco del Beigua Daniele Buschiazzo per l’organizzazione dell’edizione 2025 del concorso, il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso, il presidente di Federparchi Liguria Roberto Costa, i rappresentanti delle associazioni ALPAMIELE Andrea Casaretto e APILIGURIA Alberto Tognoni, oltre a tutti i relatori e agli operatori del settore apistico presenti” – dichiara l’assessore Piana -. Questo appuntamento valorizza un prodotto di eccellenza, ma anche il lavoro quotidiano, appassionato e fondamentale dei nostri apicoltori. I numeri di questa edizione parlano chiaro: ben 88 mieli premiati rappresentano uno straordinario mosaico di biodiversità, identità territoriale e qualità produttiva. Ogni vasetto racconta una storia fatta di stagioni, fioriture e competenze”.





Regione Liguria continua a sostenere concretamente il comparto, continua Piana: “Con il bando OCM miele 2025/2026, dotato di oltre 222 mila euro, abbiamo finanziato numerosi interventi: sono attualmente in corso 30 corsi e seminari completamente finanziati e 53 incontri di assistenza tecnica. Abbiamo sostenuto anche gli investimenti con 569 arnie, oltre 1.000 sciami, 67 api regine e più di 200 attrezzature per apiari e laboratori Particolare attenzione è stata riservata anche alle criticità emergenti: “Abbiamo finanziato 65 dispositivi ‘Arpa’ per il contrasto alla vespa velutina, strumenti innovativi fondamentali per la difesa degli alveari. Si tratta di azioni concrete che rafforzano la resilienza del settore e testimoniano la volontà della Regione di accompagnare gli apicoltori nelle sfide ambientali e produttive. I fondi saranno erogati entro metà ottobre e, entro fine giugno, pubblicheremo il nuovo bando per l’annualità 2026/2027, con una dotazione superiore ai 200 mila euro”





Infine, Piana ha evidenziato il ruolo dei Parchi liguri: “Queste misure si affiancano alle tante iniziative promosse dai nostri Parchi, come dimostra l’impegno del Parco del Beigua, dalla difesa degli alveari alla didattica, fino a nuove esperienze come l’ ‘apibenessere’. A tutti gli apicoltori premiati va il nostro plauso: il vostro lavoro è un presidio di biodiversità, qualità e tradizione”.

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