Mezza di Genova, Ceraudo a Telenord: "Dal ring alla corsa lo spirito è lo stesso, bello vivere una giornata come questa"

Fabio Ceraudo, presidente del Municipio Medio Ponente, è un appassionato pugile ma si è messo alla prova alla Mezza di Genova. “Corsa e boxe - spiega ai microfoni di Telenord - hanno molto in comune: servono disciplina e determinazione. Oggi però devo ammettere che non ho il coraggio della sindaca, che si è messa alla prova nella mezza maratona: davvero il massimo".

"Questo ventesimo anniversario è un grande evento, capace anche quest’anno di registrare il tutto esaurito e tanta partecipazione. È una manifestazione che coinvolge tutti e trasmette voglia di mettersi in gioco. In questo momento bisogna correre, nello sport come nella vita" conclude.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.