Mezza di Genova, Salis a Telenord: "Segnale forte dell'identità sportiva della città e di voler puntare a qualcosa di grande"
di steris
La prima cittadina, partita accanto a Sanna e Ceraudo, ha chiuso la mezza maratona con un tempo di 1h e 48'
“Lo sport è parte fondamentale della mia vita. In un momento in cui si torna a parlare di Olimpiadi a Genova, eventi come questo rappresentano un primo assaggio concreto. Continuiamo a organizzare manifestazioni sportive di ogni livello: è un segnale forte dell’identità sportiva della città e della volontà di puntare a qualcosa di grande. In questo periodo lo stiamo dimostrando con i fatti". Così Silvia Salis ai microfoni di Telenord, a margine della Mezza Maratona di Genova, che l'ha vista tagliare il traguardo con il tempo di 1h e 48'.
"Io partecipo perché mi piace, mi diverte ed è anche una forma di espressione. Ma soprattutto - conclude - è un’occasione per vivere da vicino un grande evento della città.”
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Premiati 88 mieli dei parchi della Liguria, Piana: "Regione investe nel futuro del settore"
19/04/2026
di Redazione
Benvenuti in Liguria in Valtrebbia: la sfida dei canestrelletti tra l'assessore Alessio Piana e il Cucinosofo
19/04/2026
di Gilberto Volpara