Mezza di Genova, Salis a Telenord: "Segnale forte dell'identità sportiva della città e di voler puntare a qualcosa di grande"

“Lo sport è parte fondamentale della mia vita. In un momento in cui si torna a parlare di Olimpiadi a Genova, eventi come questo rappresentano un primo assaggio concreto. Continuiamo a organizzare manifestazioni sportive di ogni livello: è un segnale forte dell’identità sportiva della città e della volontà di puntare a qualcosa di grande. In questo periodo lo stiamo dimostrando con i fatti". Così Silvia Salis ai microfoni di Telenord, a margine della Mezza Maratona di Genova, che l'ha vista tagliare il traguardo con il tempo di 1h e 48'.

"Io partecipo perché mi piace, mi diverte ed è anche una forma di espressione. Ma soprattutto - conclude - è un’occasione per vivere da vicino un grande evento della città.”

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