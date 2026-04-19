Mezza di Genova, vince il kenyano Peter Murithi Wahome. Silvia Salis arriva con tempo di 1h 50'37"

Grande successo di pubblico per la 20a edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova. La competizione ha visto trionfare Wahome Peter Murithi (1h05'15") Shalyne Lagat, mentre nella prova sui 13 km hanno vinto Andrea Giorgianni e Martina Rosati.



Imponente la partecipazione non solo alle due gare di oggi (21 km e 13 km) ma anche alla Family Run di ieri pomeriggio. Stamattina in gara nella Mezza anche la sindaca di Genova Silvia Salis accompagnata allo start da Armando Sanna, unico italiano a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della competizione nel 2009, e da Fabio Ceraudo presidente Municipio Medio Ponente. La sindaca ha concluso in 1h 50' 37", poco distante dal viceministro Edoardo Rixi che ha chiuso la gara in 1h 49’16”.

Nella generale la Salis è arrivata 1006a ma 11esima per la categoria Sf40, mentre il viceministro Rixi è arrivato al 905° nella generale e 80° nella categoria Sm50.

"È una bellissima domenica per Genova - ha detto la sindaca appena tagliato il traguardo -. Anche io ho voluto partecipare, è bello essere parte attiva di tutto quello che succede nella città che ho l'onore di amministrare. Come tutti i partecipanti, sono stanca, ma felicissima di essermi divertita con così tanta gente. E ho fatto anche il mio personale. Vedere così tanta gente condividere questa gioia è un'emozione grandissima. Non vediamo l'ora di poter partecipare quest'estate alla nuova Summer Night Fast Run, lanciata proprio oggi".

Salis ha poi voluto sottolineare l'importanza dell'evento per la città e il valore del comitato organizzatore: "Festeggiare vent'anni di storia significa avere una struttura solida, credibile, capace di ripetersi e migliorarsi ogni anno. Genova sta rispondendo benissimo: abbiamo eventi sempre più partecipati, sportivi e non solo".

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